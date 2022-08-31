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AZAL представил обновленную версию официального сайта

AZAL представил обновленную версию официального сайта 31 августа 2022 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана запустил обновленную версию официального сайта www.azal.az.
Инфраструктура
31 августа 2022 г. 10:08
AZAL представил обновленную версию официального сайта

31 августа 2022 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана запустил обновленную версию официального сайта www.azal.az.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, навигация нового сайта отличается простотой, функциональностью в использовании, позволяя всем посетителям и пассажирам сократить время на поиск нужной им информации. Сайт также получил более удобный интерфейс и современный дизайн.

Вся процедура приобретения авиабилетов полностью оптимизирована. Новый сайт стал максимально быстрым и эффективным инструментом, с помощью которого пассажиры могут управлять бронированием и пройти онлайн регистрацию (открывается за 24 часа до вылета рейса).

На нем также размещена актуальная информация о правилах перевозки, правилах въезда в страны, в которые выполняет авиакомпания рейсы в период пандемии COVID-19.

На сайте авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» представлен и справочный раздел с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, поступающие в авиакомпанию.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах «Азербайджанских Авиалиний» в социальных сетях:

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Версия на английском языке AZAL presents updated version of its official website
Версия на азербайджанском языке AZAL saytının yenilənmiş versiyasını təqdim edib

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