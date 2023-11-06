AZAL представил новую форму для своих сотрудников

Национальный авиаперевозчик - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представил новую форму для своих сотрудников.

Национальный авиаперевозчик - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представил новую форму для своих сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

По информации, новая форма - неотъемлемая часть успешного клиентского пути, обеспечивающего улучшение клиентского опыта, заботу о людях и единое восприятие стиля.

"Новый образ команды четко визуализирует важные изменения в сторону улучшения целого ряда услуг, отвечающих ожиданиям клиентов авиакомпании, включая повышение профессиональной квалификации персонала, обновленное меню и многое другое. Все это является неотъемлемой частью безупречного опыта путешествия с комфортом - одного из главных приоритетов AZAL", - отметила глава департамента управления клиентским опытом Варда Хархара.

Элегантная коллекция высокого качества, разработанная всемирно известным азербайджанским кутюрье Руфатом Исмаилом, отличается изысканным стилем и современными тенденциями.

"Горжусь тем, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" доверилась моему видению в разработке нового дизайна униформы для своих сотрудников. Мы стремились создать сбалансированную элегантность, добавляя современные модные элементы к классическому стилю. В то же время нашей целью было создание коллекции актуальной во все времена и не перегруженной большим количеством тенденций", - сказал Руфат Исмаил.

Новая униформа предназначена для летного состава, а также для сотрудников VIP Lounge и официальных касс авиакомпании. Коллекция включает в себя платья, стильные костюмы, обувь и аксессуары в едином дизайне, создавая у пассажиров целостное восприятие бренда. Она включает летние и зимние версии, изготовленные из тканей, учитывающих специфику и условия работы авиационного персонала, обеспечивая комфорт и идеальную посадку.