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AZAL представил новую форму для своих сотрудников

AZAL представил новую форму для своих сотрудников Национальный авиаперевозчик - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представил новую форму для своих сотрудников.
Инфраструктура
6 ноября 2023 г. 10:56
AZAL представил новую форму для своих сотрудников

Национальный авиаперевозчик - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представил новую форму для своих сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

По информации, новая форма - неотъемлемая часть успешного клиентского пути, обеспечивающего улучшение клиентского опыта, заботу о людях и единое восприятие стиля.

"Новый образ команды четко визуализирует важные изменения в сторону улучшения целого ряда услуг, отвечающих ожиданиям клиентов авиакомпании, включая повышение профессиональной квалификации персонала, обновленное меню и многое другое. Все это является неотъемлемой частью безупречного опыта путешествия с комфортом - одного из главных приоритетов AZAL", - отметила глава департамента управления клиентским опытом Варда Хархара.

Элегантная коллекция высокого качества, разработанная всемирно известным азербайджанским кутюрье Руфатом Исмаилом, отличается изысканным стилем и современными тенденциями.

"Горжусь тем, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" доверилась моему видению в разработке нового дизайна униформы для своих сотрудников. Мы стремились создать сбалансированную элегантность, добавляя современные модные элементы к классическому стилю. В то же время нашей целью было создание коллекции актуальной во все времена и не перегруженной большим количеством тенденций", - сказал Руфат Исмаил.

Новая униформа предназначена для летного состава, а также для сотрудников VIP Lounge и официальных касс авиакомпании. Коллекция включает в себя платья, стильные костюмы, обувь и аксессуары в едином дизайне, создавая у пассажиров целостное восприятие бренда. Она включает летние и зимние версии, изготовленные из тканей, учитывающих специфику и условия работы авиационного персонала, обеспечивая комфорт и идеальную посадку.

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Версия на английском языке ФотоImprovement of customer-centric journey: new image of AZAL staff
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL əməkdaşları üçün yeni forma təqdim edib

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