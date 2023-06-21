AZAL организовал дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван

Авиакомпания AZAL организовала дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку для перевозки пассажиров, чьи рейсы были отложены из-за непогоды на территории страны со вчерашнего дня.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Самолет авиакомпании, выполняющий рейс J2-2153, с пассажирами двух ранее задержанных рейсов на борту, в 12:37 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван.
"Таким образом, все пассажиры задержанных рейсов вылетели в Нахчыван. Далее выполнение рейсов по этому направлению продолжается в соответствии с основным расписанием", - говорится в сообщении авиакомпании.
Отметим, что ранее более 50 пассажиров задержанных рейсов были размещены в отеле.