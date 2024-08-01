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AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20

AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20 Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.
Инфраструктура
1 августа 2024 г. 10:09
AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.

Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, используя промокод, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой в 20%.

Скидка действует на тариф авиабилета без учета налогов и сборов.

Акция распространяется только на взрослых пассажиров (ADULT) и проводится исключительно через мобильное приложение авиакомпании AZAL. Промокод действует только на авиабилеты эконом-класса.

Предложение на покупку билетов действует с 1 по 8 августа 2024 года включительно, а период перелета – с 20 сентября по 31 октября 2024 года.

Для получения скидки на авиабилет необходимо зайти в мобильное приложение AZAL, ввести ключевое слово GATE20 в поле промокода при бронировании. После этого система покажет сниженные цены на авиабилеты.

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Версия на английском языке AZAL offers 20% discount on flight tickets with promo code
Версия на азербайджанском языке AZAL “GATE20” promokodu ilə aviabiletlərə 20% endirim edəcək

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