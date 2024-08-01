AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.

Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, используя промокод, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой в 20%.

Скидка действует на тариф авиабилета без учета налогов и сборов.

Акция распространяется только на взрослых пассажиров (ADULT) и проводится исключительно через мобильное приложение авиакомпании AZAL. Промокод действует только на авиабилеты эконом-класса.

Предложение на покупку билетов действует с 1 по 8 августа 2024 года включительно, а период перелета – с 20 сентября по 31 октября 2024 года.