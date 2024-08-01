AZAL предлагает скидку 20% на авиабилеты по промокоду GATE20

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает продажу авиабилетов со скидкой по специальному промокоду GATE20 на все регулярные международные рейсы авиакомпании.
Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, используя промокод, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой в 20%.
Скидка действует на тариф авиабилета без учета налогов и сборов.
Акция распространяется только на взрослых пассажиров (ADULT) и проводится исключительно через мобильное приложение авиакомпании AZAL. Промокод действует только на авиабилеты эконом-класса.
Предложение на покупку билетов действует с 1 по 8 августа 2024 года включительно, а период перелета – с 20 сентября по 31 октября 2024 года.
Для получения скидки на авиабилет необходимо зайти в