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AZAL предлагает скидки на авиабилеты по ряду направлений

AZAL предлагает скидки на авиабилеты по ряду направлений Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил скидочную акцию по ряду популярных направлений из Баку.
Инфраструктура
26 декабря 2023 г. 10:46
AZAL предлагает скидки на авиабилеты по ряду направлений

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил скидочную акцию по ряду популярных направлений из Баку.

Как сообщает Report со скидкой на AZAL, приобрести авиабилеты по скидочной цене можно с сегодняшнего дня по 29 декабря.

Стоимость авиабилетов на рейсы из Баку в Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Самару, Сочи, Уфу и Минск доступны по цене от 79 манатов в одну сторону или от 149 манатов туда и обратно.

При путешествии в Москву (аэропорты Внуково и Домодедово), Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Алматы и Астану стоимость билетов начинается от 129 манатов в одну сторону и от 249 манатов туда и обратно.

Это предложение действительно для полетов с 15 января по 25 мая 2024 года, за исключением пиковых периодов. Количество скидочных авиабилетов ограничено.

Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке AZAL offers discounts on multiple destinations
Версия на азербайджанском языке AZAL bir sıra istiqamətlər üzrə endirimlər təklif edir

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