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AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан

AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines (AZAL), теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии
Инфраструктура
6 декабря 2023 г. 14:47
AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан

Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines (AZAL), теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Это стало возможным благодаря новому партнерству между AZAL и итальянской компанией The Mall Luxury Outlets, специализирующейся на классе люкс в шопинге.

Соглашение предоставляет пассажирам возможность приоритетного доступа в бутик Gucci и Tax Free Lounge, а также приветственные напитки и скидку до 10% на покупки в участвующих бутиках. Пассажиры бизнес-класса, кроме того, получат доступ в V.I.P. Lounge by Poltrona Frau.

Стоит отметить, что для получения этих преимуществ пассажиры должны предъявить свои посадочные талоны.

Эти привилегии дополнительно призваны сделать путешествия между Баку и Миланом еще более комфортными и приятными для пассажиров.

AZAL продолжает работать над расширением своих услуг, стремясь удовлетворить ожидания самых требовательных клиентов и сделать каждое путешествие незабываемым.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Milan reysinin sərnişinləri üçün xüsusi imkanlar yaradacaq

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