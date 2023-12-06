AZAL предлагает особые преимущества для пассажиров рейса Баку-Милан

Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines (AZAL), теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии

Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines (AZAL), теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Это стало возможным благодаря новому партнерству между AZAL и итальянской компанией The Mall Luxury Outlets, специализирующейся на классе люкс в шопинге.

Соглашение предоставляет пассажирам возможность приоритетного доступа в бутик Gucci и Tax Free Lounge, а также приветственные напитки и скидку до 10% на покупки в участвующих бутиках. Пассажиры бизнес-класса, кроме того, получат доступ в V.I.P. Lounge by Poltrona Frau.

Стоит отметить, что для получения этих преимуществ пассажиры должны предъявить свои посадочные талоны.

Эти привилегии дополнительно призваны сделать путешествия между Баку и Миланом еще более комфортными и приятными для пассажиров.

AZAL продолжает работать над расширением своих услуг, стремясь удовлетворить ожидания самых требовательных клиентов и сделать каждое путешествие незабываемым.