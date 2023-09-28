AZAL предлагает льготные тарифы для обучающихся в Турции студентов

Национальная авиакомпания Азербайджана предоставляет специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции.

Национальная авиакомпания Азербайджана предоставляет специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Скидки для студентов распространяются на рейсы авиакомпании как из Баку в города Турции, так и обратно. Для бронирования авиабилетов со скидкой необходимо обратиться в колцентр авиакомпании ([email protected]). Для оформления льготных авиабилетов следует предъявить вид на жительство. Бронирование авиабилетов следует проводить не позднее, чем за 14 дней до запланированной даты вылета. Студентам рекомендуется заранее планировать свое путешествие и бронировать билеты в указанные сроки. Студенты имеют право воспользоваться этим предложением дважды в год, что позволяет существенно сократить расходы на путешествия в период обучения.

Отметим, что в ближайшем будущем "Азербайджанские авиалинии" планируют ввести специальные льготные тарифы также для студентов, обучающихся в других странах.