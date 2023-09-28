О нас

AZAL предлагает льготные тарифы для обучающихся в Турции студентов

AZAL предлагает льготные тарифы для обучающихся в Турции студентов Национальная авиакомпания Азербайджана предоставляет специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 15:34
AZAL предлагает льготные тарифы для обучающихся в Турции студентов

Национальная авиакомпания Азербайджана предоставляет специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Скидки для студентов распространяются на рейсы авиакомпании как из Баку в города Турции, так и обратно. Для бронирования авиабилетов со скидкой необходимо обратиться в колцентр авиакомпании ([email protected]). Для оформления льготных авиабилетов следует предъявить вид на жительство. Бронирование авиабилетов следует проводить не позднее, чем за 14 дней до запланированной даты вылета. Студентам рекомендуется заранее планировать свое путешествие и бронировать билеты в указанные сроки. Студенты имеют право воспользоваться этим предложением дважды в год, что позволяет существенно сократить расходы на путешествия в период обучения.

Отметим, что в ближайшем будущем "Азербайджанские авиалинии" планируют ввести специальные льготные тарифы также для студентов, обучающихся в других странах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL Türkiyədə təhsil alan tələbələrə güzəşt edəcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi