AZAL поздравил женщин с 8 марта

В честь Международного женского дня - 8 марта национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) создал особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, получила о

В честь Международного женского дня - 8 марта национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) создал особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, получила от AZAL цветы, а также искренние пожелания от пилотов.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев также царит особая праздничная атмосфера - стойки регистрации украшены цветами.

AZAL поздравляет всех женщин с Международным женским днем и желает им здоровья, счастья и приятных путешествий с «Азербайджанскими Авиалиниями».