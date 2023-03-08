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AZAL поздравил женщин с 8 марта

AZAL поздравил женщин с 8 марта В честь Международного женского дня - 8 марта национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) создал особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, получила о
Инфраструктура
8 марта 2023 г. 17:21
AZAL поздравил женщин с 8 марта

В честь Международного женского дня - 8 марта национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) создал особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, получила от AZAL цветы, а также искренние пожелания от пилотов.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев также царит особая праздничная атмосфера - стойки регистрации украшены цветами.

AZAL поздравляет всех женщин с Международным женским днем и желает им здоровья, счастья и приятных путешествий с «Азербайджанскими Авиалиниями».

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Версия на азербайджанском языке AZAL qadınları təbrik edib

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