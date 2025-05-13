О нас

AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году

AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году
Инфраструктура
13 мая 2025 г. 10:50
AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году

С 2022 года интенсивность авиационного движения в воздушном пространстве Азербайджана выросла более чем на 80%, а количество транзитных рейсов удвоилось, что еще раз подтвердило значимость страны на глобальных авиамаршрутах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Самир Рзаев на Авиационном энергетическом форуме Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

По словам Рзаева, в прошлом году AZAL выполнял рейсы по 63 направлениям, что почти в два раза больше по сравнению с 27 направлениями в 2022 году. За тот же период пассажиропоток также удвоился. Подписаны контракты с Boeing, Airbus, AerCap и CDB Aviation на приобретение и лизинг новых самолетов, и к 2030 году авиапарк пополнится более чем 30 воздушными судами нового поколения.

Президент AZAL подчеркнул, что в 2024 году авиакомпания была удостоена награды "Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" премии Skytrax World Airline Awards. Эта и другие награды свидетельствуют о растущем совершенстве в безопасности, сервисе и удовлетворенности пассажиров, отметил Рзаев.

"Международный аэропорт Гейдара Алиева, являющийся хабом AZAL, обслужил 7,5 млн пассажиров в прошлом году. Аэропорт в восьмой раз был признан лучшим в Центральной Азии и СНГ, а также в третий раз подряд получил награду "Лучший персонал аэропорта в Центральной Азии и СНГ". Кроме того, аэропорт достиг 2-го уровня сертификации в рамках программы Airport Carbon Accreditation, направленной на сокращение выбросов углерода", - добавил президент AZAL.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Samir Rzayev: Over 30 new generation aircraft will join Azerbaijani fleet by 2030
Версия на азербайджанском языке Samir Rzayev: "Azərbaycanın donanmasına 2030-cu ilədək 30-dan artıq yeni nəsil təyyarə qoşulacaq"

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi