AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году

AZAL пополнит свой флот более чем 30 самолетами нового поколения к 2030 году

С 2022 года интенсивность авиационного движения в воздушном пространстве Азербайджана выросла более чем на 80%, а количество транзитных рейсов удвоилось, что еще раз подтвердило значимость страны на глобальных авиамаршрутах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Самир Рзаев на Авиационном энергетическом форуме Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

По словам Рзаева, в прошлом году AZAL выполнял рейсы по 63 направлениям, что почти в два раза больше по сравнению с 27 направлениями в 2022 году. За тот же период пассажиропоток также удвоился. Подписаны контракты с Boeing, Airbus, AerCap и CDB Aviation на приобретение и лизинг новых самолетов, и к 2030 году авиапарк пополнится более чем 30 воздушными судами нового поколения.

Президент AZAL подчеркнул, что в 2024 году авиакомпания была удостоена награды "Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" премии Skytrax World Airline Awards. Эта и другие награды свидетельствуют о растущем совершенстве в безопасности, сервисе и удовлетворенности пассажиров, отметил Рзаев.

"Международный аэропорт Гейдара Алиева, являющийся хабом AZAL, обслужил 7,5 млн пассажиров в прошлом году. Аэропорт в восьмой раз был признан лучшим в Центральной Азии и СНГ, а также в третий раз подряд получил награду "Лучший персонал аэропорта в Центральной Азии и СНГ". Кроме того, аэропорт достиг 2-го уровня сертификации в рамках программы Airport Carbon Accreditation, направленной на сокращение выбросов углерода", - добавил президент AZAL.