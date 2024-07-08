AZAL полностью перевел свои информационные системы в "Правительственное облако"

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) полностью перевело свои информационные системы в "Правительственное облако".

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) полностью перевело свои информационные системы в "Правительственное облако".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Согласно информации, продолжается реализация указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 июня 2019 года "О мерах в области создания "Правительственного облака" (G-cloud) и предоставления облачных услуг".

В рамках этой инициативы осуществляется полная или частичная миграция информационных систем и ресурсов государственных учреждений в дата-центры в Баку и Евлахе, принадлежащие ООО AzInTelecom Министерства цифрового развития и транспорта.

Очередным государственным учреждением, перенесшим свои информационные системы и ресурсы в "Правительственное облако", стало ЗАО "Азербайджанские авиалинии". В рамках этого перехода учреждение приобрело услугу виртуального сервера IaaS (Infrastructure-as-a-Service), предоставляемую ООО AzInTelecom. Организация также использовала облачный сервис BaaS (Backup-as-a-Service) для безопасного хранения данных. Кроме того, AzInTelecom предоставило компании программное обеспечение AzDoc, позволяющее осуществлять электронный документооборот во всех структурных подразделениях. AZAL обеспечивает высокую доступность своих критически важных систем за счет полного размещения информационных систем в Бакинском дата-центре.

Следует отметить, что все структуры AZAL, включая Международный аэропорт Гейдар Алиев, получили указанные облачные услуги.

При миграции государственных учреждений в "Правительственное облако" сокращаются затраты на ИТ и повышается производительность информационных систем. Таким образом, достигается дальнейшее повышение безопасности информационных систем, стабильная и устойчивая ИТ-инфраструктура, качественное предоставление услуг с оперативной координацией и службой круглосуточного мониторинга.

ООО AzInTelecom является первым учреждением в Азербайджане и Южно-Кавказском регионе, имеющим международный сертификат соответствия TIER III. Кроме того, дата-центры соответствуют требованиям сертификатов ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.