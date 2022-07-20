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AZAL покупает 4 авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner

AZAL покупает 4 авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) расширит свой авиапарк еще четырьмя новыми современными авиалайнерами Boeing 787-8 Dreamliner.
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 18:20
AZAL покупает 4 авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) расширит свой авиапарк еще четырьмя новыми современными авиалайнерами Boeing 787-8 Dreamliner.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», соответствующий Меморандум о взаимопонимании подписали сегодня президент AZALа Джахангир Аскеров и президент, главный исполнительный директор подразделения гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил (Stan Deal). Подписание документа состоялось в рамках известного авиашоу в Фарнборо (Farnborough International Airshow) в Великобритании.

Поставка самолетов данного типа в Азербайджан запланирована в период с 2025 по 2030 годы.

«AZAL стала первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, которая начала эксплуатировать самолеты Boeing 787-8 Dreamliner. В настоящее время на флоте нашей авиакомпании два таких самолета. Пописанный меморандум – свидетельство активной работы AZAL и Boeing в рамках установления взаимовыгодного авиационного партнерства на высоком уровне. За годы эксплуатации самолеты данного типа прекрасно зарекомендовали себя. И пополнение флота авиакомпании новыми дальнемагистральными самолетами еще больше расширит географию присутствия «Азербайджанских Авиалиний» в мире», - отметил президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Сегодняшнее соглашение – это продолжение нашего долгосрочного сотрудничества с «Азербайджанскими Авиалиниями», по мере того, как авиакомпания обновляет свой флот, чтобы удовлетворить растущий спрос на путешествия, который мы наблюдаем по всему миру. Воздушные суда Boeing 787 активнее других широкофюзеляжных самолетов эксплуатировались мировыми авиакомпаниями во время спада на рынке. Мы уверены в проверенных характеристиках и возможностях этого типа воздушного судна», - сказал президент Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

Отметим, что Farnborough International Airshow (FIA) проводится раз в два года на территории аэропорта Фарнборо. Он представляет собой важнейшую всемирную платформу в области аэрокосмического оборудования и технологий. В 2016 году FIA получила статус крупнейшей выставки авиакосмической отрасли в мире. В целом, в FIA ожидается участие более 80 тысяч посетителей, примерно 1 500 специалистов авиакосмической отрасли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL yeni "Boeing 787 Dreamliner" alır

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