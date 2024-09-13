AZAL показал в Баку симулятор "Boeing 787 Dreamliner"

12:54

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и авиакомпания "Boeing" организовали в Баку демонстрацию летного симулятора "Boeing 787 Dreamliner".

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Симулятор позволяет гостям управлять виртуальным самолетом, "приземляться" на аэродроме "Boeing Field" в США, а также ознакомиться с технологиями "Boeing 787".

Симулятор доступен гражданам до 15 сентября.

AZAL стал первым в регионе оператором "Dreamliner" и в рамках расширения флота до 2030 получит еще восемь таких самолетов.