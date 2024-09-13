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AZAL показал в Баку симулятор "Boeing 787 Dreamliner"  

AZAL показал в Баку симулятор "Boeing 787 Dreamliner"   12:54
Инфраструктура
13 сентября 2024 г. 13:16
AZAL показал в Баку симулятор Boeing 787 Dreamliner  

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и авиакомпания "Boeing" организовали в Баку демонстрацию летного симулятора "Boeing 787 Dreamliner".

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Симулятор позволяет гостям управлять виртуальным самолетом, "приземляться" на аэродроме "Boeing Field" в США, а также ознакомиться с технологиями "Boeing 787".

Симулятор доступен гражданам до 15 сентября.

AZAL стал первым в регионе оператором "Dreamliner" и в рамках расширения флота до 2030 получит еще восемь таких самолетов.

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Версия на английском языке ФотоAZAL showcases Boeing 787 Dreamliner flight simulator in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Bakıda “Boeing 787 Dreamliner” uçuş simulyatorunu nümayiş etdirir

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