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AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию

AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию Азербайджанский путешественник Азер Гариб представил фильм под названием "Bir səfərin izi ilə", посвященный официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в Италию в 1997 году.
Инфраструктура
5 октября 2023 г. 13:22
AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию

Азербайджанский путешественник Азер Гариб представил фильм под названием "Bir səfərin izi ilə", посвященный официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в Италию в 1997 году.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", презентация фильма состоялась 4 октября в кинотеатре "Низами".

Этот интересный проект ведет по историческим городам Италии, которые посетил Гейдар Алиев, показывая неофициальные аспекты официального визита.

Зритель отправится в удивительное путешествие по Риму, Неаполю, Помпеям и острову Капри, запечатлевая необычные моменты визита.

Азер Гариб, известный журналист и автор идеи фильма, также подчеркнул, что в данном формате будут созданы другие фильмы, рассказывающие об интересных подробностях четырех визитов общенационального лидера.

Данный проект стал реальностью благодаря поддержке авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", чья социальная миссия направлена на развитие культуры и сохранение наследия страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Heydər Əliyevin İtaliya səfəri barədə film hazırlanmasına dəstək verib

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