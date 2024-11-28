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AZAL планирует выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих

AZAL планирует выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует с 2026 года выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих.
Инфраструктура
28 ноября 2024 г. 14:38
AZAL планирует выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует с 2026 года выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, данный вопрос был обсужден на встрече президента компании Самира Рзаева с послом Швейцарии в Азербайджане Томасом Штели.

На встрече посол заявил о готовности поддержать новые маршруты и оценил рост числа визовых обращений как развитие двусторонних отношений.

Стороны также обсудили прошедшую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и рассмотрели вопросы применения новых подходов к защите окружающей среды.

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Версия на английском языке AZAL plans to launch regular flights from Baku to Zurich
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Sürixə müntəzəm uçuşlar həyata keçirməyi planlaşdırır

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