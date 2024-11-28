AZAL планирует выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует с 2026 года выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует с 2026 года выполнять регулярные рейсы из Баку в Цюрих.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, данный вопрос был обсужден на встрече президента компании Самира Рзаева с послом Швейцарии в Азербайджане Томасом Штели.

На встрече посол заявил о готовности поддержать новые маршруты и оценил рост числа визовых обращений как развитие двусторонних отношений.

Стороны также обсудили прошедшую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и рассмотрели вопросы применения новых подходов к защите окружающей среды.