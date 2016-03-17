AZAL переходит на новый режим

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В связи с решением Кабинета министров об отмене перехода на летнее время, расписание авиакомпании ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 27 марта 2016 года будет скорректировано.

Об этом сообщили Report в пресс-службе AZAL.

С целью прибытия в пункты назначения в запланированное время и своевременных стыковок, все международные рейсы AZAL вылетят/прилетят из аэропортов Азербайджана на один час раньше времени, указанного в уже приобретенных авиабилетах.

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева обращается ко всем пассажирам AZAL, которые приобрели билеты на даты от 26 марта, с просьбой приехать в аэропорт на регистрацию за 3 часа до времени вылета, указанного в авиабилете.

Все структуры ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" будут работать в усиленном режиме для обеспечения своевременной посадки пассажиров.