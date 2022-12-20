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AZAL: Пассажиры отложенных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вылетят сегодня

AZAL: Пассажиры отложенных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вылетят сегодня Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, отложенных из-за непогоды.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 10:13
AZAL: Пассажиры отложенных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вылетят сегодня

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, отложенных из-за непогоды.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), пассажиры отложенных рейсов J2-251 и J2-253 по маршруту Баку-Нахчыван, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 07:00 и 11:50 соответственно, вылетят 20 декабря в 12:00 и 12:30.

Пассажиры отложенных рейсов J2-252 и J2-254 по маршруту Нахчыван-Баку, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 10:20 и 15:10 соответственно, вылетят сегодня в 14:20 и 14:50.

Пассажиры данных рейсов должны заблаговременно прибыть в аэропорт для прохождения регистрации.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Также особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: "Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə təxirə salınmış reyslərin sərnişinləri bu gün yola düşəcəklər"

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