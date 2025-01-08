AZAL отменил сегодняшний рейс из Баку в Казань

AZAL отменил сегодняшний рейс из Баку в Казань

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года.

Как сообщили Report в авиакомпании, решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер".

AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов, отметили в компании.

Пассажиры отмененного рейса могут получить дополнительную информацию, обратившись в колл-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

В авиакомпании также добавили, что внимательно следят за ситуацией и будут своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.