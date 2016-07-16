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    AZAL отменил рейсы в Турцию

    Сегодня утром отменены рейсы в Стамбул и Анкару

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Отмененные сегодня утром авиарейсы ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) из Азербайджана в Стамбул и Анкару пока не возобновлены. 

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы AZAL Паша Кесеменски.

    По его словам, отменены три рейса на утренние часы: "Два из них должны были быть выполнены в Стамбул, один - в Анкару. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована об этом".

    Напомним, что в настоящее время полеты в аэропорт Ататюрк отменены в связи с попыткой военного переворота в Турции. 

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