AZAL отменил рейсы в Турцию

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Отмененные сегодня утром авиарейсы ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) из Азербайджана в Стамбул и Анкару пока не возобновлены.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы AZAL Паша Кесеменски.

По его словам, отменены три рейса на утренние часы: "Два из них должны были быть выполнены в Стамбул, один - в Анкару. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована об этом".

Напомним, что в настоящее время полеты в аэропорт Ататюрк отменены в связи с попыткой военного переворота в Турции.