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AZAL: Отложенный по техническим причинам рейс Стамбул-Баку будет выполнен в полдень

AZAL: Отложенный по техническим причинам рейс Стамбул-Баку будет выполнен в полдень Рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту J2-078 Стамбул-Баку, запланированный на 1 сентября, был отложен по техническим причинам, вызванным неисправностью компьютерной системы на борту самолета.
Инфраструктура
2 сентября 2023 г. 11:14
AZAL: Отложенный по техническим причинам рейс Стамбул-Баку будет выполнен в полдень

Рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту J2-078 Стамбул-Баку, запланированный на 1 сентября, был отложен по техническим причинам, вызванным неисправностью компьютерной системы на борту самолета.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Было отмечено, что сотрудники техподдержки приложили максимум усилий для оперативного устранения этой проблемы, однако процесс занял дополнительное время.

Выполнение данного рейса назначено на сегодня, в полдень.

Пассажиры этого рейса были размещены в отеле и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание, согласно правилам авиакомпании.

"Приносим свои извинения за возникшие неудобства и принимаем меры для минимизации задержки", - говорится в сообщении авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: "Texniki səbəblərə görə təxirə salınan İstanbul-Bakı aviareysi bu gün günorta yerinə yetiriləcək"

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