AZAL открывает три новых направления в рамках летнего расписания

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В рамках летнего расписания полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) будут выполнять прямые рейсы по трем новым направлениям в своей маршрутной сети – города Саудовский Аравии Эд-Даммам и Эр-Рияд (с 15 июня по 1 сентября), а также в популярный курорт Черногории – Тиват (с 5 июля по 15 сентября).

Как сообщили Report в AZAL, рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании https://www.azal.az/ru/information/sales-offices. В ближайшее время билеты на новые направления можно будет приобрести и на сайте www.azal.az.