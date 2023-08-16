AZAL открывает рейсы в три популярных города Пакистана

С 20 сентября текущего года национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Пакистан.

С 20 сентября текущего года национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Пакистан.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Рейсы будут выполняться в столицу Пакистана Исламабад, а также в его крупнейшие города - Лахор и Карачи.

Эти три города являются важными историческими и культурными центрами Пакистана, что делает их очень интересными для посещения.

Из Баку в Исламабад рейсы будут осуществляться по средам и субботам, в Лахор - по понедельникам и пятницам, а в Карачи - по четвергам и воскресеньям. Это гибкое расписание предоставляет удобные опции для путешественников.

Открытие новых рейсов AZAL обещает содействовать развитию связей между Азербайджаном и Пакистаном, способствовать туризму, международным перевозкам и укреплению дипломатических связей.