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AZAL открывает рейсы в три популярных города Пакистана

AZAL открывает рейсы в три популярных города Пакистана С 20 сентября текущего года национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Пакистан.
Инфраструктура
16 августа 2023 г. 17:12
AZAL открывает рейсы в три популярных города Пакистана

С 20 сентября текущего года национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Пакистан.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Рейсы будут выполняться в столицу Пакистана Исламабад, а также в его крупнейшие города - Лахор и Карачи.

Эти три города являются важными историческими и культурными центрами Пакистана, что делает их очень интересными для посещения.

Из Баку в Исламабад рейсы будут осуществляться по средам и субботам, в Лахор - по понедельникам и пятницам, а в Карачи - по четвергам и воскресеньям. Это гибкое расписание предоставляет удобные опции для путешественников.

Открытие новых рейсов AZAL обещает содействовать развитию связей между Азербайджаном и Пакистаном, способствовать туризму, международным перевозкам и укреплению дипломатических связей.

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Версия на английском языке AZAL to launch flights to 3 popular cities of Pakistan
Версия на азербайджанском языке AZAL Pakistanın üç şəhərinə uçuşlara başlayır

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