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AZAL открывает рейсы в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент

AZAL открывает рейсы в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) планирует выполнять рейсы в Самарканд, Узбекистан.
Инфраструктура
19 сентября 2022 г. 17:11
AZAL открывает рейсы в Самарканд, а также увеличивает частоту полетов в Ташкент

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) планирует выполнять рейсы в Самарканд, Узбекистан.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейсы из Баку в Самарканд будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам.

Также "Азербайджанские Авиалинии" увеличат частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю.

В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.

Открытие продаж авиабилетов ожидается в ближайшее время на официальном сайте авиакомпании. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно также приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

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Версия на английском языке AZAL to launch flights to Samarkand, increase frequency of flight operated to Tashkent
Версия на азербайджанском языке AZAL Səmərqəndə reyslər açır, Daşkəndə uçuşların tezliyini artırır

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