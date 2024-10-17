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AZAL открывает рейсы в еще один аэропорт Дубая и продлевает полетную программу в Батуми

AZAL открывает рейсы в еще один аэропорт Дубая и продлевает полетную программу в Батуми Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начнет выполнять полеты в еще один аэропорт Дубая, а также продлевает осуществление рейсов в Батуми. Это сделает путешествия еще более удобными и доступными для пассажиров.
Инфраструктура
17 октября 2024 г. 14:53
AZAL открывает рейсы в еще один аэропорт Дубая и продлевает полетную программу в Батуми

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начнет выполнять полеты в еще один аэропорт Дубая, а также продлевает осуществление рейсов в Батуми. Это сделает путешествия еще более удобными и доступными для пассажиров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

Согласно информации, 8, 11, 13, а также 20 ноября 2024 года AZAL вводит дополнительные рейсы на популярном маршруте Баку-Дубай-Баку. Полеты будут осуществляться из Международного аэропорта Гейдар Алиев в международный аэропорт Аль Мактум в Дубае. Важно отметить, что этот аэропорт находится в непосредственной близости от многих отелей, что делает путешествие в Дубай еще более удобным для пассажиров.

Кроме того, AZAL продлевает выполнение рейсов по маршруту Баку-Батуми-Баку до 12 января 2025 года включительно. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Это позволит пассажирам комфортно планировать свои зимние поездки в этот популярный грузинский курорт.

Авиакомпания также открыла продажу билетов на рейсы в Батуми в марте 2025 года — с 14 по 28 марта, что дает возможность путешественникам спланировать отдых в период весенних праздников заранее.

AZAL активно реагирует на растущий спрос на авиаперевозки и стремится предложить своим пассажирам гибкое расписание и удобные условия для планирования путешествий особенно в период повышенного спроса.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.

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Версия на английском языке AZAL introduces flights to another Dubai airport, expands Batumi services
Версия на азербайджанском языке AZAL Dubayın daha bir aeroportuna uçuşlara başlayır və Batumiyə reyslərin müddətini uzadır

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