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AZAL открывает прямое авиасообщение между Баку и Эль-Кувейтом

AZAL открывает прямое авиасообщение между Баку и Эль-Кувейтом Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 22 апреля начнет выполнение рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Эль-Кувейт.
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 21:14
AZAL открывает прямое авиасообщение между Баку и Эль-Кувейтом

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 22 апреля начнет выполнение рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Эль-Кувейт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы по маршруту Баку-Эль-Кувейт-Баку будут осуществляться первоначально дважды в неделю – по средам и субботам. В июне в расписание полетов на этом направлении добавится еще одна частота – по понедельникам.

Кувейт привлекателен для туристов местными достопримечательностями, современной восточной архитектурой, пляжным отдыхом, шоппингом и т.д.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на официальном сайте www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı ilə Əl-Küveyt arasında birbaşa reyslər açır

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