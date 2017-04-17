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    AZAL открывает прямое авиасообщение из Баку в Джидду

    Рейсы в Джидду будут выполняться дважды в неделю

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с сентября текущего года приступает к выполнению прямых перелетов из Баку во второй по величине город в Саудовской Аравии – Джидду.

    Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, рейсы в Джидду будут выполняться по четвергам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.

    Джидда считается экономической столицей Саудовской Аравии, а также крупнейшим городом в административном округе Мекка. Международный аэропорт Джидды (JED) является одним из основных транзитных пунктов паломников и туристов.

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