AZAL открывает прямое авиасообщение из Баку в Джидду

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с сентября текущего года приступает к выполнению прямых перелетов из Баку во второй по величине город в Саудовской Аравии – Джидду.

Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, рейсы в Джидду будут выполняться по четвергам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.

Джидда считается экономической столицей Саудовской Аравии, а также крупнейшим городом в административном округе Мекка. Международный аэропорт Джидды (JED) является одним из основных транзитных пунктов паломников и туристов.