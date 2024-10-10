AZAL открывает онлайн-регистрацию для рейсов в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжают внедрение цифровых решений по направлению Нахчыван.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжают внедрение цифровых решений по направлению Нахчыван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Отмечается, что авиакомпания запускает онлайн-регистрацию, направленную на цифровизацию и повышение прозрачности, а также улучшение качества обслуживания пассажиров на данном маршруте.

Новая услуга позволит пассажирам самостоятельно пройти регистрацию в онлайн-режиме на сайте www.azal.az , или в мобильном приложении авиакомпании за 48 часов до вылета.

Мобильное приложение AZAL доступно для скачивания по ссылке https://bit.ly/azal-app .

Онлайн-регистрация предлагает ряд преимуществ для пассажиров: возможность заранее выбрать место и минимизировать риск опоздания на рейс.