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AZAL открывает онлайн-регистрацию для рейсов в Нахчыван

AZAL открывает онлайн-регистрацию для рейсов в Нахчыван ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжают внедрение цифровых решений по направлению Нахчыван.
Инфраструктура
10 октября 2024 г. 12:18
AZAL открывает онлайн-регистрацию для рейсов в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжают внедрение цифровых решений по направлению Нахчыван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Отмечается, что авиакомпания запускает онлайн-регистрацию, направленную на цифровизацию и повышение прозрачности, а также улучшение качества обслуживания пассажиров на данном маршруте.

Новая услуга позволит пассажирам самостоятельно пройти регистрацию в онлайн-режиме на сайте www.azal.az, или в мобильном приложении авиакомпании за 48 часов до вылета.

Мобильное приложение AZAL доступно для скачивания по ссылке https://bit.ly/azal-app.

Онлайн-регистрация предлагает ряд преимуществ для пассажиров: возможность заранее выбрать место и минимизировать риск опоздания на рейс.

Отметим, что с 1 октября AZAL внедрил цифровую подпись SİMA İmza при онлайн-покупке авиабилетов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку. Нововведение также направлено на цифровизацию и повышение уровня прозрачности процесса приобретения билетов.

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Версия на английском языке AZAL launches online check-in for Nakhchivan flights
Версия на азербайджанском языке AZAL Naxçıvan reyslərində onlayn qeydiyyat xidmətini təqdim edir

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