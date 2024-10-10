AZAL открывает онлайн-регистрацию для рейсов в Нахчыван

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжают внедрение цифровых решений по направлению Нахчыван.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Отмечается, что авиакомпания запускает онлайн-регистрацию, направленную на цифровизацию и повышение прозрачности, а также улучшение качества обслуживания пассажиров на данном маршруте.
Новая услуга позволит пассажирам самостоятельно пройти регистрацию в онлайн-режиме на сайте
Мобильное приложение AZAL доступно для скачивания по ссылке
Онлайн-регистрация предлагает ряд преимуществ для пассажиров: возможность заранее выбрать место и минимизировать риск опоздания на рейс.
Отметим, что с 1 октября AZAL внедрил цифровую подпись SİMA İmza при онлайн-покупке