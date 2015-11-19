​AZAL открывает новый авиарейс в Россию

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнет осуществлять прямые перелеты из Перми в Баку. Авиарейсы в данном направлении стартуют 20 мая и продлятся до 29 октября 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, рейсы по маршруту Баку-Пермь будет совершать самолет Embraer-190. Его вместимость в зависимости от компоновки от 94 до 106 пассажиров.

Билеты еще не поступили в продажу, поэтому стоимость их пока неизвестна.