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    ​AZAL открывает новый авиарейс в Россию

    Стоимость билетов пока неизвестна

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнет осуществлять прямые перелеты из Перми в Баку. Авиарейсы в данном направлении стартуют 20 мая и продлятся до 29 октября 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, рейсы по маршруту Баку-Пермь будет совершать самолет Embraer-190. Его вместимость в зависимости от компоновки от 94 до 106 пассажиров.

    Билеты еще не поступили в продажу, поэтому стоимость их пока неизвестна. 

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