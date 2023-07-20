AZAL открывает новые рейсы еще в два города Саудовской Аравии

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с сентября начнет полеты из Баку в два города Саудовской Аравии.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с сентября начнет полеты из Баку в два города Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".

Так, с 15 сентября рейсы по маршруту Баку-Эр-Рияд-Баку будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам, а рейсы из Баку в Даммам - по понедельникам и пятницам.

Следует отметить, что AZAL летает также в два других города Саудовской Аравии - Джидду и Медину.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании.