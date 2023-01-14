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AZAL открывает авиарейс в еще один город Узбекистана 

AZAL открывает авиарейс в еще один город Узбекистана  Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает рейсы из Баку в город Ургенч (Узбекистан).
Инфраструктура
14 января 2023 г. 12:53
AZAL открывает авиарейс в еще один город Узбекистана 

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает рейсы из Баку в город Ургенч (Узбекистан).

Об этом Report сообщили в AZAL.

С 28 января "Азербайджанские авиалинии" планируют начать выполнение рейсов по маршруту Баку-Ургенч-Баку с частотой раз в неделю – по субботам.

Отметим, что Ургенч станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети AZAL. Авиакомпания также летает из Баку в Ташкент (по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям), Самарканд (по вторникам и пятницам) и Фергану (по четвергам).

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Özbəkistanın Ürgənc şəhərinə reys açır

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