Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открыл продажу билетов в столицу Молдовы - Кишинев.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейсы в этом направлении начнут выполняться с 15 сентября дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Благодаря удобному графику рейсов, пассажиры смогут выбрать наилучшее время для своей поездки.
Билеты на рейсы в Кишинев доступны на сайте "Азербайджанских Авиалиний" - www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.
Отметим, что столица Молдовы известна своей богатой историей, культурным наследием и прекрасной архитектурой.