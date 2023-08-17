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AZAL открыл продажу билетов в столицу Молдовы

AZAL открыл продажу билетов в столицу Молдовы Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открыл продажу билетов в столицу Молдовы - Кишинев.
Инфраструктура
17 августа 2023 г. 15:34
AZAL открыл продажу билетов в столицу Молдовы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открыл продажу билетов в столицу Молдовы - Кишинев.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейсы в этом направлении начнут выполняться с 15 сентября дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Благодаря удобному графику рейсов, пассажиры смогут выбрать наилучшее время для своей поездки.

Билеты на рейсы в Кишинев доступны на сайте "Азербайджанских Авиалиний" - www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.

Отметим, что столица Молдовы известна своей богатой историей, культурным наследием и прекрасной архитектурой.

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Версия на английском языке AZAL to open sale of tickets to capital of Moldova
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Kişineu reyslərinə bilet satmağa başlayıb

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