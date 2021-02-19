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AZAL открыл продажу билетов на рейсы в Дубай

AZAL открыл продажу билетов на рейсы в Дубай Авиакомпания Fly Dubai со 2 марта будет осуществлять авиарейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку
Инфраструктура
19 февраля 2021 г. 14:50
AZAL открыл продажу билетов на рейсы в Дубай

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" объявляет об открытии продажи билетов на рейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Полеты начнутся первого марта и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. При благоприятной эпидемиологической обстановке в период с 19 по 29 марта рейсы по данному маршруту будут осуществляться ежедневно.

Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az. Пассажирам авиарейса по направлению Баку-Дубай необходимо:

- заранее оформить визу в ОАЭ тем, кому она необходима или у кого срок действия визы истек.

Правила въезда в страну во время пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai.

- загрузить и зарегистрировать приложение "COVID-19 DXB Smart App" до прибытия в Дубай;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (в напечатанном виде и на английском языке).

Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

Пассажирам рейса по направлению Дубай-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Подлинность результата теста будет проверяться на стойке регистрации в аэропорту вылета посредством специального QR-кода через мобильное приложение ALHOSN UAE (данное приложение доступно в AppStore, Google Play, GalaxyStore и AppGallery), либо через справку с печатью и подписью врача, на которой также должен быть указан QR-код.

С перечнем рекомендуемых лабораторий в Дубае, в которых разрешено сдать анализ на коронавирусную инфекцию, также можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai.

Пассажирам обоих направлений следует:

- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса;

- ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке: https://youtu.be/3sJKpjxP4IA

Авиакомпания Fly Dubai со 2 марта будет осуществлять авиарейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку. Со 2 марта рейсы будут осуществляться три раза в неделю, а с 18 марта-ежедневно.

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Версия на английском языке Baku-Dubai flights to be resumed on March 1
Версия на азербайджанском языке Bakı ilə Dubay arasında uçuşlar bu tarixdən bərpa olunacaq

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