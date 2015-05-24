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    ​АЗАЛ осуществил первый прямой авиарейс по маршруту Баку-Барселона-Баку

    Первым рейсом летели 88 пассажиров

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ “Азербайджан Хава Йоллары” (АЗАЛ) при поддержке компании "Summer Tour" осуществил первый прямой авиарейс по маршруту Баку-Барселона-Баку.

    Как передает Report, самолет Airbus-319, вылетевший из Баку в Барселону, 23 мая совершил посадку в международном аэропорту «De Llobregat».

    Самолет, взлетевший в 07:00, прилетел в пункт назначения в 12:00 по бакинскому времени. Первым рейсом летели 88 пассажиров.

    Полеты по маршруту Баку-Барселона-Баку пока осуществляются раз в неделю, по субботам. Если желающих летать этим рейсом станет больше, то планируется увеличить количество рейсов.

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