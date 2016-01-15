​AZAL опубликовал стоимость бюджетных авиабилетов при покупке в обоих направлениях

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) анонсируют новую стоимость авиабилетов по бюджетным тарифам при покупке авиабилета "туда-обратно" при вылете из аэропортов Азербайджана.

Как сообщили Report в AZAL, в рамках новой концепции на наиболее востребованных рейсах "Азербайджанских авиалиний" с 1 февраля 2016 года будут доступны три тарифные категории эконом-класса – Budget, Discount и Comfort. Приобрести билеты по этим тарифам можно будет уже с 15 января.

По информации, правила тарифов Budget, Discount и Comfort не предусматривают питание на борту и разрешают провоз только ручной клади (весом до 8 кг включительно). Во время приобретения билета в кассе пассажир может предварительно заказать горячую еду, а в случае покупки через веб-сайт – сообщить об этом через колл-центр (+99412598-88-80 или *8880). У пассажиров также будет возможность выбрать на борту самолета холодные закуски и напитки.

Предварительная оплата каждого багажа (до 23 кг включительно) не менее чем за 12 часов до вылета обойдется в 20 евро. Оплата багажа позже этого времени обойдется на 5 евро дороже.

Наиболее доступные билеты по данным направлениям будут продаваться при заблаговременном бронировании тарифа Budget, который не предусматривает возврат либо обмен авиабилета. Правила тарифа Discount позволят вернуть либо изменить дату авиабилета до вылета рейса с применением штрафа в размере 40 евро. Авиабилет по тарифу Comfort можно будет вернуть либо обменять до вылета рейса без дополнительных финансовых санкций, а после вылета с удержанием штрафа.

Отметим, что согласно регламенту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), цены всех международных пассажирских авиаперевозок в Азербайджане, бронируемых через глобальные системы бронирования, должны быть номинированы в единой европейской валюте евро. Это правило взаиморасчетов применяется и в других странах европейской зоны IATA.

Согласно законодательству страны, все расчеты производятся в азербайджанских манатах по официальному курсу Центрального Банка на день покупки.

Также отметим, что цены на пассажирские авиаперевозки внутри страны остались без изменений - стоимость перелета Баку-Нахчыван составляет 50 манатов, рейса Баку-Гянджа – от 30 манатов.

Цены на направления по тарифу Budget (в евро)