AZAL опубликовал список пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау

Авиакомпания "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) обнародовал список членов экипажа, потерпевшего крушение в Актау.

Авиакомпания "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) обнародовал список членов экипажа, потерпевшего крушение в Актау.

Как передает Report, по данным AZAl, на борту находились пять членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар и Рагимли Айдан.

13.01

На борту самолета авиакомпании "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение в Актау, находилось всего 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку-Грозный:

1. Агаев Рамин

2. Ахмедов Рашад

3. Алимирзаева Хадиджа

4. Алимирзоев Али

5. Алиев Замин Идрис

6. Анкбазова Малейка

7. Арсбаева Джейран

8. Арсбаева Мадина

9. Асанов Ринат

10. Ацаева Зайра

11. Бабаев Анар

12. Байрамова Лейла

13. Байрамзаде Айхан

14. Бислиева Джамиля

15. Девришов Самир

16. Девришов Тофик

17. Джунышалиев Эрлан

18. Эдиев Увайс

19. Эганов Мухаммедали

20. Евстигнеева Кристина

21. Филиев Рамазан

22. Гадиров Гейдар

23. Гистаров Ибрагим

24. Гистаров Рашид

25. Гогамова Моминат

26. Гурбахов Хамзат

27. Яндаров Арби

28. Ибрагимов Рамин

29. Игидова Нармин

30. Исмаилов Исмаил

31. Исмаилов Хабиб

32. Джафаров Тогрул

33. Джалилов Низами

34. Джараев Ариф

35. Джараев Хаджибрахим

36. Джараев Магир

37. Джеров Хызри

38. Джерова Салихат

39. Джумакулов Бауржан

40. Джутаева Салима

41. Халаева Хафисат

42. Костиев Ибрахимхан

43. Махсудова Галина

44. Мамедов Заур

45. Мехдиев Ядыгар

46. Мустафаев Фаиг

47. Омарова Лейла

48. Осмонов Тилек

49. Папахов Мухаммед

50. Рахимов Субхонкул

51. Садыгов Гошгар

52. Саидуллаев Зинатул

53. Шабанова Вафа

54. Шаймерданова Гаук

55. Сираджов Нуруллах

56. Сираджова Муслимат

57. Тулешинов Сандибек

58. Тутунчиев Махмуд

59. Убаев Арби

60. Езнаева Рана

61. Джамалулла Медин

62. Джумагат Эльдар