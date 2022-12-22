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AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  

AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро   ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания на 2023 год (с 26 марта до 29 октября) объявляет продажу авиабилетов за 29 евро по 9 направлениям.
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 12:35
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания на 2023 год (с 26 марта до 29 октября) объявляет продажу авиабилетов за 29 евро по 9 направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав ЗАО AZAL, сегодня в 16:00 запустит онлайн-продажу 10 000 билетов по минимальному тарифу "Бюджет" за 29 евро с учетом всех аэропортовых сборов.

Данное предложение действует на следующих 9 направлениях авиакомпании: Анкара, Измир, Стамбул (аэропорт имени Сабихи Гекчен), Тбилиси, Актау, Астрахань, Минеральные Воды, Казань и Уфа.

Более подробно узнать о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az.

Билеты, приобретенные по тарифу "Бюджет", не включают бесплатный провоз багажа или ручной клади, однако на борт самолета с собой можно взять рюкзак, дамскую сумочку или мужской портфель, размеры которых не превышают 30x35x10 см.

Помимо тарифа "Бюджет" на рейсах авиаперевозчика предлагается возможность приобрести авиабилеты по тарифам "Стандарт" (от 55 евро) и "Супер" (от 75 евро), включающие в себя провоз 10 кг и 23 кг регистрируемого багажа соответственно.

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Версия на английском языке AZAL to announce start of sales of 10,000 tickets for 29 Euros
Версия на азербайджанском языке “Buta Airways" 29 avrodan 10 min bilet satışa çıxarıb

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