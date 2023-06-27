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AZAL объявил скидочную акцию на праздник Гурбан байрам

AZAL объявил скидочную акцию на праздник Гурбан байрам "Азербайджанские Авиалинии" предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы.
Инфраструктура
27 июня 2023 г. 17:10
AZAL объявил скидочную акцию на праздник Гурбан байрам

"Азербайджанские Авиалинии" предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы.

Как сообщили Report в AZAL, приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно в период с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.

Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании АЗАЛ, за исключением чартерных, код-шеринговых и направления в Тель-Авив.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов "Азербайджанских Авиалиний", а также обратившись в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected]

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Версия на азербайджанском языке AZAL Qurban bayramı ilə bağlı aviabiletlərə 20 %-lik endirim elan edib

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