AZAL объявил о 29%-ной скидке по случаю Дня туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании AZAL.
Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года.
Авиабилеты по акции можно приобрести в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Отметим, что акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы авиакомпании.