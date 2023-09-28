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AZAL объявил о 29%-ной скидке по случаю Дня туризма

AZAL объявил о 29%-ной скидке по случаю Дня туризма Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 17:38
AZAL объявил о 29%-ной скидке по случаю Дня туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании AZAL.

Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года.

Авиабилеты по акции можно приобрести в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Отметим, что акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Turizm Günü münasibətilə 29 % endirim elan edib

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