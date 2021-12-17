AZAL обратился к пассажирам рейса Тель-Авив-Баку

С 17 по 31 января следующего года в международном аэропорту Тель-Авива (TLV) Израиля будут проводиться работы по совершенствованию системы обслуживания пассажиров

С 17 по 31 января следующего года в международном аэропорту Тель-Авива (TLV) Израиля будут проводиться работы по совершенствованию системы обслуживания пассажиров.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

В сообщении отмечается, что в связи с этим регистрация на рейсы авиакомпании по маршруту Тель-Авив-Баку и прием багажа временно будут осуществляться в Терминале 1 Международного аэропорта имени Бен Гуриона. Пассажиров, чей рейс приходится на указанный в этом объявлении диапазон дат, просят зарегистрироваться в первом терминале аэропорта Тель-Авива.