AZAL обратился к пассажирам маршрута Баку-Нахчыван-Баку

Пассажирам, планирующим путешествовать по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, при покупке авиабилетов необходимо предъявлять оригинал удостоверения личности или общегражданского паспорта.

Пассажирам, планирующим путешествовать по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, при покупке авиабилетов необходимо предъявлять оригинал удостоверения личности или общегражданского паспорта.

Об этом Report сообщили из ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Это служит цели обеспечения точности и достоверности данных пассажиров, а также защиты их прав и интересов

Кроме того, AZAL рекомендует пассажирам во избежание допустимых очередей на кассах покупать билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Это также поможет сэкономить время каждому путешественнику.



Дополнительной информацией о приобретении авиабилетов на официальном сайте AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку можете ознакомиться, пройдя по ссылке: www.youtu.be/9PiPTkNkBSU.



В случае возникновения вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по адресу электронной почты [email protected] или номеру WhatsApp +994(55) 204 65 54.