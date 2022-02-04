AZAL обратился к пассажирам авиарейса Тель-Авив-Баку

Регистрация и прием багажа на рейсы Тель-Авив-Баку ”Азербайджанских авиалиний" (AZAL) временно будут осуществляться в Терминале 1 Международного аэропорта имени Бен Гуриона.

Регистрация и прием багажа на рейсы Тель-Авив-Баку ”Азербайджанских авиалиний" (AZAL) временно будут осуществляться в Терминале 1 Международного аэропорта имени Бен Гуриона.

Как передает Report, об этом говорится в обращении AZAL к пассажирам.

Ведомство заявило, что с 21 февраля по 7 марта в аэропорту Тель-Авива будут проводиться работы по совершенствованию системы обслуживания пассажиров. Пассажиров, чей рейс попадает в диапазон дат, указанных в этом объявлении, просят проходить регистрацию в первом терминале аэропорта Тель-Авива.