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AZAL обратился к пассажирам авиарейса Тель-Авив-Баку

AZAL обратился к пассажирам авиарейса Тель-Авив-Баку Регистрация и прием багажа на рейсы Тель-Авив-Баку ”Азербайджанских авиалиний" (AZAL) временно будут осуществляться в Терминале 1 Международного аэропорта имени Бен Гуриона.
Инфраструктура
4 февраля 2022 г. 13:17
AZAL обратился к пассажирам авиарейса Тель-Авив-Баку

Регистрация и прием багажа на рейсы Тель-Авив-Баку ”Азербайджанских авиалиний" (AZAL) временно будут осуществляться в Терминале 1 Международного аэропорта имени Бен Гуриона.

Как передает Report, об этом говорится в обращении AZAL к пассажирам.

Ведомство заявило, что с 21 февраля по 7 марта в аэропорту Тель-Авива будут проводиться работы по совершенствованию системы обслуживания пассажиров. Пассажиров, чей рейс попадает в диапазон дат, указанных в этом объявлении, просят проходить регистрацию в первом терминале аэропорта Тель-Авива.

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Версия на английском языке AZAL addresses passengers of Tel Aviv-Baku flight
Версия на азербайджанском языке AZAL Təl-Əviv-Bakı aviareysinin sərnişinlərinə müraciət edib

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