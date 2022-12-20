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AZAL обратился к пассажирам авиарейса Баку-Нахчыван-Баку

AZAL обратился к пассажирам авиарейса Баку-Нахчыван-Баку Пассажирам отложенных из-за непогоды 17 декабря рейсов 255/257 и 256/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку необходимо заблаговременно прибыть сегодня, 20 декабря, в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 13:55
AZAL обратился к пассажирам авиарейса Баку-Нахчыван-Баку

Пассажирам отложенных из-за непогоды 17 декабря рейсов 255/257 и 256/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку необходимо заблаговременно прибыть сегодня, 20 декабря, в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Было отмечено, что все вылеты из Баку будут выполнены в 14:20, 15:00 и 17:10. Из Нахчывана полеты будут осуществлены в 16:40, 17:20 и 19:30.

"AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

При этом особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях" - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinin sərnişinlərinə müraciət edib

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