​AZAL объявляет о новой праздничной акции

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о старте новой акции, приуроченной к празднику Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в период праздника любой желающий сможет приобрести два билета эконом- либо бизнес-класса по цене одного.

Акция распространяется на билеты "туда-обратно" по следующим направлениям из/в Баку: Лондон, Париж, Берлин, Тель-Авив, Пекин, а также Нью-Йорк. Плата за второй билет не взимается, за исключением административных сборов.

Период продаж авиабилетов в рамках акции - 18-27 марта 2016 года. Период полетов: 1 апреля - 31 мая 2016 года.

Авиабилеты, приобретаемые в рамках акции, должны относиться к одному и тому же рейсу, а также классу перелета. Согласно условиям акции, авиабилеты могут быть обменены только совместно.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и на сайте компании www.azal.az.