AZAL объявляет о новой акции скидок

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о старте новой осенней акции, приуроченной к празднику Гурбан Байрам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, при покупке авиабилетов "туда-обратно" в период с 5 по 30 сентября 2016 г. по следующим направлениям из/в Баку применяется 20% скидка: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага и Нью-Йорк. Период вылетов: 15 сентября – 10 декабря 2016 года.

Кроме того, 20% скидка применяется на авиабилеты по направлению Баку-Тель-Авив-Баку с периодом вылетов с 15 по 25 сентября и с 25 октября по 10 декабря.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании.