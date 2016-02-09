​AZAL объявил о новой промо-акции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о новой промо-акции на перелеты по направлениям из Москвы в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, при покупке в период с 9 февраля по 1 марта цена авиабилета Москва-Баку по тарифу Budget составит всего 69 евро, а по направлению Москва-Баку-Москва – всего 158 евро. Цена включает все налоги и сборы.

Рейсы AZAL из Москвы в Баку осуществляются каждый день из международных аэропортов "Домодедово" и "Внуково". Стоимость авиабилета из Баку в Москву по тарифу Budget составляет 89 евро, а по маршруту Баку-Москва-Баку – 129 евро.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и на сайте компании www.azal.az. В рамках рейса можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.