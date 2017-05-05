AZAL не отложил рейсы в Лондон

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Отсрочек в выполнении полетов по маршруту Баку-Лондон нет.

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменски.

По словам П.Кесеменского, 5 мая полеты в аэропорт Хитроу не предусмотрены по графику: "Сегодня мы не выполняем полеты в Лондон. О возможных мерах на ближайшие дни к нам не поступало информации”.

Напомним, что сегодня в лондонском аэропорту Хитроу отложено большинство рейсов. В качестве причины указываются меры безопасности. Как сообщает полиция метрополитена, в одном из терминалов аэропорта найден подозрительный сверток. Полиция начала расследование.