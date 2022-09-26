О нас

AZAL назвал максимальную стоимость билетов Москва-Баку

AZAL назвал максимальную стоимость билетов Москва-Баку В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, "Азербайджанские авиалинии" объявили максимальную стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией по маршруту Москва-
Инфраструктура
26 сентября 2022 г. 15:44
AZAL назвал максимальную стоимость билетов Москва-Баку

В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, "Азербайджанские авиалинии" объявили максимальную стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией по маршруту Москва-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, стоимость билетов эконом-класса составила 409 евро, бизнес-класса - 769 евро, VIP-клуб - 869 евро.

"Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Utair, "Азимут" и другие. Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику.

Стоит отметить, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев", - заявили в AZAL.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке AZAL announces maximum price of Moscow-Baku tickets
Версия на азербайджанском языке AZAL Moskva-Bakı biletlərinin maksimal dəyərini açıqlayıb

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi