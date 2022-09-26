AZAL назвал максимальную стоимость билетов Москва-Баку

В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, "Азербайджанские авиалинии" объявили максимальную стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией по маршруту Москва-

В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, "Азербайджанские авиалинии" объявили максимальную стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией по маршруту Москва-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, стоимость билетов эконом-класса составила 409 евро, бизнес-класса - 769 евро, VIP-клуб - 869 евро.



"Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Utair, "Азимут" и другие. Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику.



Стоит отметить, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев", - заявили в AZAL.