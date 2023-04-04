AZAL намерен увеличить количество направлений полетов до 62

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) намерены увеличить количество направлений полетов до 62 в этом году.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) намерены увеличить количество направлений полетов до 62 в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент авиакомпании Самир Рзаев.

Он также сообщил, что AZAL заинтересован в сотрудничестве с международными авиакомпаниями.

"В настоящее время около 30 авиакомпаний используют наши аэропорты. Мы ожидаем, что в ближайшие годы этот показатель увеличится. Возросло количество запросов от иностранных компаний по поводу организации полетов в нашу страну. Несколько дней назад обратились "Гонконгские авиалинии". Они хотят организовать рейсы из Гонконга и ряда городов Китая. Мы также сотрудничаем со многими онлайн-платформами. AZAL заинтересован в развитии азербайджанского туризма и будет продолжать оказывать содействие в этом", - сказал Рзаев.