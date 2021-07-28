О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях

AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях Национальный авиаперевозчик Азербайджана проведет в августе этого года тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на своих наиболее востребованных рейсах.
Инфраструктура
28 июля 2021 г. 17:32
AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях

Национальный авиаперевозчик Азербайджана проведет в августе этого года тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на своих наиболее востребованных рейсах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Приложение IATA Travel Pass – это своего рода цифровой проездной, устанавливаемый на смартфоны и содержащий всю необходимую для полета информацию о здоровье пассажира, включая результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, а также в будущем и информацию о вакцинации. Благодаря приложению предполетные формальности займут меньше времени.

Первыми протестировать приложение IATA Travel Pass смогут пассажиры следующих рейсов:

AZAL - Баку-Стамбул-Баку (GYD-IST-GYD)

  • AZAL - Баку-Москва-Баку (GYD-DME-GYD)
  • Buta Airways - Баку-Стамбул-Баку (GYD-SAW-GYD)
  • Buta Airways - Баку-Жуковский-Баку (GYD-ZIA-GYD)

Если тестирование на указанных рейсах пройдет успешно, то в будущем авиакомпания рассмотрит применение данного приложения на постоянной основе.

Услуги приложения будут доступны для всех пассажиров, вылетающих из Азербайджана данными рейсами, и для прибывающих в страну граждан Азербайджана.

Пассажиры, предоставившие цифровой паспорт через приложение IATA Travel Pass, в приоритетном порядке будут обслужены на стойках регистрации, а также смогут воспользоваться услугами приоритетного прохождения пограничного контроля (Fast Track) в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В качество бонусов за использование IATA Travel Pass каждому участнику бонусной программы AZAL Miles, который примет участие в тестировании приложения на рейсах AZAL и Buta Airways, будут начислены дополнительные 250 бонусных миль.

В мае этого года AZAL и IATA обсуждали возможность применения в Азербайджане приложения IATA Travel Pass. Внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.

Загрузить приложение IATA Travel Pass можно для устройств на базе iOS (версия 13.2 и выше) и Android (версия 6.0 и выше) по ссылкам:

Стоит отметить, что приложение IATA Travel Pass разработано с учетом защиты персональных данных пассажиров от несанкционированного доступа. Личная информация не хранится на серверах IATA или других облачных сервисах, что минимизирует риск их утечки.

Подробная инструкция по использованию приложения представлена на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/iata-travel-pass

Коротко о том, как работает IATA Travel Pass можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/1NGWaT2xb84

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL "IATA Travel Pass" tətbiqinin yüksək tələbat olan istiqamətlərdə sınağına başlayır

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
На Машинном рынке в Баку мужчина подорвал себя гранатой
На "Машинном рынке" в Баку мужчина подорвал себя гранатой
27 июля 2021 г. 17:27
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
23 июля 2021 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi