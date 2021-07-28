AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях

Национальный авиаперевозчик Азербайджана проведет в августе этого года тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на своих наиболее востребованных рейсах.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана проведет в августе этого года тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на своих наиболее востребованных рейсах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Приложение IATA Travel Pass – это своего рода цифровой проездной, устанавливаемый на смартфоны и содержащий всю необходимую для полета информацию о здоровье пассажира, включая результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, а также в будущем и информацию о вакцинации. Благодаря приложению предполетные формальности займут меньше времени.

Первыми протестировать приложение IATA Travel Pass смогут пассажиры следующих рейсов:

AZAL - Баку-Стамбул-Баку (GYD-IST-GYD)

AZAL - Баку-Москва-Баку (GYD-DME-GYD)

Buta Airways - Баку-Стамбул-Баку (GYD-SAW-GYD)

Buta Airways - Баку-Жуковский-Баку (GYD-ZIA-GYD)

Если тестирование на указанных рейсах пройдет успешно, то в будущем авиакомпания рассмотрит применение данного приложения на постоянной основе.

Услуги приложения будут доступны для всех пассажиров, вылетающих из Азербайджана данными рейсами, и для прибывающих в страну граждан Азербайджана.

Пассажиры, предоставившие цифровой паспорт через приложение IATA Travel Pass, в приоритетном порядке будут обслужены на стойках регистрации, а также смогут воспользоваться услугами приоритетного прохождения пограничного контроля (Fast Track) в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В качество бонусов за использование IATA Travel Pass каждому участнику бонусной программы AZAL Miles, который примет участие в тестировании приложения на рейсах AZAL и Buta Airways, будут начислены дополнительные 250 бонусных миль.

В мае этого года AZAL и IATA обсуждали возможность применения в Азербайджане приложения IATA Travel Pass. Внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.

Загрузить приложение IATA Travel Pass можно для устройств на базе iOS (версия 13.2 и выше) и Android (версия 6.0 и выше) по ссылкам:

Стоит отметить, что приложение IATA Travel Pass разработано с учетом защиты персональных данных пассажиров от несанкционированного доступа. Личная информация не хранится на серверах IATA или других облачных сервисах, что минимизирует риск их утечки.

Подробная инструкция по использованию приложения представлена на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/iata-travel-pass