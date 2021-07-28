AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях
AZAL начнет тестирование приложения IATA Travel Pass на востребованных направлениях Национальный авиаперевозчик Азербайджана проведет в августе этого года тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на своих наиболее востребованных рейсах.
Приложение IATA Travel Pass – это своего рода цифровой проездной, устанавливаемый на смартфоны и содержащий всю необходимую для полета информацию о здоровье пассажира, включая результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, а также в будущем и информацию о вакцинации. Благодаря приложению предполетные формальности займут меньше времени.
Первыми протестировать приложение IATA Travel Pass смогут пассажиры следующих рейсов:
AZAL - Баку-Стамбул-Баку (GYD-IST-GYD)
AZAL - Баку-Москва-Баку (GYD-DME-GYD)
Buta Airways - Баку-Стамбул-Баку (GYD-SAW-GYD)
Buta Airways - Баку-Жуковский-Баку (GYD-ZIA-GYD)
Если тестирование на указанных рейсах пройдет успешно, то в будущем авиакомпания рассмотрит применение данного приложения на постоянной основе.
Услуги приложения будут доступны для всех пассажиров, вылетающих из Азербайджана данными рейсами, и для прибывающих в страну граждан Азербайджана.
Пассажиры, предоставившие цифровой паспорт через приложение IATA Travel Pass, в приоритетном порядке будут обслужены на стойках регистрации, а также смогут воспользоваться услугами приоритетного прохождения пограничного контроля (Fast Track) в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В качество бонусов за использование IATA Travel Pass каждому участнику бонусной программы AZAL Miles, который примет участие в тестировании приложения на рейсах AZAL и Buta Airways, будут начислены дополнительные 250 бонусных миль.
В мае этого года AZAL и IATA обсуждали возможность применения в Азербайджане приложения IATA Travel Pass. Внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.
Загрузить приложение IATA Travel Pass можно для устройств на базе iOS (версия 13.2 и выше) и Android (версия 6.0 и выше) по ссылкам:
Стоит отметить, что приложение IATA TravelPassразработано с учетом защиты персональных данных пассажиров от несанкционированного доступа. Личная информация не хранится на серверах IATA или других облачных сервисах, что минимизирует риск их утечки.