AZAL начнет летать в еще один аэропорт Москвы

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские Авиалинии" с 1 декабря начинает выполнять специальные рейсы в еще один аэропорт Москвы - "Внуково" (VKO).

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские Авиалинии" с 1 декабря начинает выполнять специальные рейсы в еще один аэропорт Москвы - "Внуково" (VKO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Начиная с этой даты, также увеличивается число рейсов в аэропорт "Домодедово" (DME). Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее количество рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az ,а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в России, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/az/information/covid-russia .

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan .

При вылете из Москвы в Баку следует ознакомиться с правилами въезда в Азербайджан и пройти тестирование на COVID-19 в одной из клиник или лабораторий, указанных на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan .

На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.